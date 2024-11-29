River triunfó en La Plata y le pone presión a Vélez

Con una gran actuación de Franco Armani y un gol del correntino Maxi Meza, River Plate venció como visitante a Estudiantes de La Plata 2 a 1 y mantiene la ilusión de luchar por el campeonato.

River, que adeuda un partido contra San Lorenzo, llegó a los 39 puntos y quedó a 6 del único puntero, Vélez que el domingo recibirá a Sarmiento.

Los goles del equipo Millonario fueron convertidos por Facundo Colidio a los 4 minutos y por Maximliano Meza a los 9, los dos en el primer tiempo.

El descuento para Estudiantes fue autoría de Guido Carrillo a los 15 minutos del complemento.

El arquero de River, Armani, tuvo intervenciones destacadas y claves en el partido.

En el segundo tiempo, a los 21, con los pies, le tapó un penal a Carrillo.

En el otro partido del viernes, Belgrano le ganó como visitante a San Lorenzo 2 a 0 con goles de Nicolás Fernández y Franco Jara. En el Azulgrana fue expulsado, a los 39 minutos del ST, Nahuel Bustos.

Racing juega en Rosario

Racing, que viene entonado tras obtener la Copa Sudamericana, quiere seguir por el camino de la victoria y visitará este sábado a Rosario Central en un partido válido por la vigésimo quinta fecha de la Liga Profesional de Fútbol con la ilusión de obtener un triunfo que lo deje a dos puntos del líder Vélez.

El encuentro se disputará en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario, desde las 19.30 horas y tendrá el arbitraje de Pablo Dovalo mientras que Germán Delfino.

La jornada sabatina también incluye los partidos entre Banfield y Lanús desde las 19.30, en tanto que Defensa y Justicia - Godoy Cruz e Instituto - Deportivo Riestra darán inicio a las 21.45.