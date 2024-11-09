Empedrado reaccionó, dio vuelta el marcador y clasificó

Una jornada emotiva e histórica vivió el Deportivo Empedrado. Mostró poder de reacción para vencer a Central Goya 2 a 1 y clasificó a la tercera etapa del Torneo Regional Federal Amateur.

El campeón de la Liga Correntina de Fútbol está dando sus primeros pasos en una competencia nacional y con el triunfo de este sábado se aseguró el primer lugar de la zona 9 de la Región Litoral Norte.

Al cumplirse la quinta fecha, Empedrado quedó con 8 puntos en lo más alto del grupo, mientras que Huracán Corrientes reúne 4 y Central Goya cierra con 1.

En la próxima fecha, la última de la etapa clasificatoria, Central Goya recibirá a Huracán en la lucha por el segundo puesto que podría dar una plaza para la segunda etapa del certamen.

El partido entre Empedrado y Central Goya se jugó este sábado en cancha de Boca Unidos. Durante el primer tiempo, el equipo capitalino tomó el protagonismo, se instaló en campo rival pero no tuvo variantes para llegar hasta el arco goyano. En esos 45 minutos iniciales, Central se dedicó a defender y la contra nunca llegó.

En el complemento llegaron las emociones. A los 22, el elenco que dirige Francisco Pezoa se adelantó en el marcador. Gonzalo Garcilazo aprovechó un error del arquero Joaquín Vallejos para establecer el inesperado uno a cero.

Empedrado se lanzó al ataque y Julio García modificó su formación. Uno de lo ingresados, César Molina estampó la paridad y en tiempo adicional, Alejandro López marcó el 2 a 1 que selló el triunfo y la histórica clasificación a la tercera etapa del Regional.

