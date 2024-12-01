Colapinto largará desde la última fila

El piloto argentino de Williams, Franco Colapinto, no tuvo una buena actuación en la clasificación para el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, quedó eliminado en la Q1 y largará este domingo desde la decimonovena posición, en la última fila.

El flojo resultado de Colapinto en esta clasificación se puede explicar por la razón de que utilizó varios repuestos antiguos en su monoplaza producto de los choques en las últimas carreras (Brasil y Las Vegas).

Su compañero de equipo en Williams, el tailandés Alexander Albon, partirá desde la decimosexta posición.

En la parte superior de la clasificación, el neerlandés y tetracampeón, Max Verstappen (Red Bull), consiguió la pole position, seguido de los británicos George Russell (Mercedes) y Lando Norris (McLaren).

Más temprano, Colapinto había tenido una buena actuación en la carrera Sprint, en la que cruzó la bandera a cuadros en la decimoctava posición tras largar desde el pit lane.

La carrera del GP de Qatar será este domingo a partir de las 13 en el Circuito Internacional de Lusail.