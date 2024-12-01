Vélez volvió al triunfo y se acerca al título

Vélez venció se a Sarmiento de Junín por 1 a 0 en un discreto encuentro disputado esta domingo, en Liniers, en el marco de la vigésima quinta fecha de la Liga Profesional 2024 y se afirma en la punta del campeonato.

El mediocampista Claudio Aquino de penal, a los 40 minutos del primer tiempo, anotó de penal el tanto del triunfo para el elenco de Liniers.

Vélez sigue en la cima de las posiciones, ahora con 48 puntos, mientras que Racing y Huracán tienen 43 y Talleres reúne 42. Los últimos tres equipos tienen un partido menos.

Vélez comenzó el encuentro con ambición y un juego posesivo, punzante y con protagonismo, para no dejar dudas ante su público que llegar a la final de la Copa Argentina no sería un tema para perder de foco la Liga Profesional.

Con el correr de los minutos fue decayendo su nivel ante un Sarmiento que no propuso mucho y fue un fiel reflejo de su presente, en el cual estuvo peleando por no descender hasta que la AFA suspendió los mismos.

Cuando todo era incertidumbre y su público entró en la desesperación (ya que sus perseguidores lo aprietan), el árbitro Nicolás Ramírez sancionó un penal por mano dentro del área a favor de Vélez y Aquino, con un remate a colocar -pero con lo justo- abrió el marcador antes que termine el primer acto.

Ya en el complemento, la historia volvió a repetirse, el equipo de Gustavo Quinteros manejó los hilos del encuentro, pero careció de ideas y profundidad en los últimos metros para ampliar la ventaja.

Por su parte, Sarmiento no tuvo rebeldía y aunque Sanguinetti metió mano con los cambios, no logró darle el cambio de imagen necesario a su equipo para inquietar a un Vélez que se quedó con un triunfo vital y necesario, el cual le permitió dar un nuevo paso firme hacía el título.