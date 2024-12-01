San Martín sumó su quinta derrota consecutiva

La racha negativa de San Martín se extendió a cinco derrotas consecutivas en la Liga Nacional de Básquetbol. Este domingo, en Caballito, perdió frente a Ferro Carril Oeste 79 a 71 en lo que fue su primera gira de la temporada.

La producción de San Martín (2-6) frente a Ferro fue irregular. En el segundo cuarto recibió 30 puntos, que fueron determinantes en el resultado final frente a un rival que sacó ventaja cuando pudo correr en el ataque y con los tiros de tres puntos (12 de 30).

Ferro tuvo cinco jugadores en el doble dígito, destacándose Alejandro Diez (13 puntos) y Mariano Fierro (12). El máximo anotador de San Martín resultó Tomás Botta con 15, mientras que Lucas Gargallo y Samuel Givens aportaron 10 cada uno.

En el cuarto inicial, el local impuso condiciones y tomó el control del partido. El ingreso de Tomás Botta (10 puntos) le dio aire a la ofensiva de San Martín que cerró el segmento tres puntos abajo (20-17).

Durante los segundos diez minutos, Ferro fue un vendaval en la ofensiva. Aprovechó todas las ventajas defensivas del Rojinegro, tuvo varias vías para convertir y metió un parcial de 30 a 21 que le permitió adelantarse 50 a 38 en el global.

Una mejoría en la defensa y el aporte de Lucas Gargallo en el ataque permitieron la reacción del conjunto correntino. La brecha se achicó y quedó en 6 (70-64) al concluir el tercer capitulo.

La tendencia se mantuvo en el cuarto final. San Martín estuvo cerca en el marcador pero Ferro respondió con las conversiones de Alejandro Diez. En los instantes decisivos, el Rojinegro se apresuró en las ofensivas, no tuvo efectividad y quedó sin posibilidades de volver al triunfo.

Luego del paso por Mar del Plata y Capital Federal, donde jugó dos partidos, San Martín regresa a Corrientes donde el miércoles recibirá a Gimnasia de Comodoro Rivadavia y el sábado hará lo propio con Zárate Basket.