La Unne realiza una prueba atlética para cerrar los festejos por su aniversario

La semana de festejos por el 68º aniversario de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) culminará este domingo cuando se dispute una prueba atlética por la costanera correntina.

Reto UNNE se denominó la carrera que será sobre una distancia de 4 kilómetros, y que tendrá dos categorías: general para mayores de 18 años y comunidad UNNE (alumnos, docentes y no docentes).

La concentración está prevista para las 7 y la largada será a las 8 frente a la sede del Instituto Rectorado de la UNNE (25 de Mayo 868, Corrientes).

El recorrido establece que los competidores llegará hasta la calle Buenos Aires. De allí seguirán hasta la costanera, por donde continuarán hasta la rotonda de costanera sur. Allí se da la vuelta y se regresa también por costanera, hasta la calle Lavalle.

Habrá medallas de finalización a todos los que completen el recorrido y se premiará a los primeros puestos de cada categoría.

Las inscripciones, que tienen un cupo limitado, se realizan solamente vía on line en el portal: www.unne.edu.ar/bienestar/retounne/

