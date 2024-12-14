Boca e Independiente se despidieron con un empate

Boca e Independiente le pusieron fin este sábado a un irregular 2024 con un empate: igualaron por 0-0, en un clásico de ida y vuelta en la Bombonera, en la última fecha de la Liga Profesional.

El equipo de Fernando Gago -que se fue silbado- debe esperar que Huracán no se corone campeón este domingo para asegurar su lugar en la Fase 2 previa de la Copa Libertadores, mientras que el Rojo disputará la Sudamericana 2025.

En un primer tiempo de trámite cambiante, el Xeneize (con varios ausentes de peso, incluyendo Edinson Cavani) tuvo las chances más peligrosas. El Changuito Zeballos fue el jugador más desequilibrante y encabezó el ataque del conjunto local. A su vez, Boca estuvo cerca de abrir el marcador con dos cabezazos de Milton Giménez.

Por su parte, el Rojo avisó en un par de oportunidades, en jugadas en las que Leandro Brey se mostró inseguro. En una, dudó en salir y Felipe Loyola ganó de cabeza en el área chica. En otra, regaló un rebote que luego un compañero suyo logró despejar.

Apenas comenzó la segunda mitad, el arquero del Xeneize nuevamente cometió un error que casi le cuesta caro: se equivocó al buscar la pelota tras un centro, Lautaro Millán la empujó y, con lo justo, Marcos Rojo la despejó en la línea.

En la réplica, Boca estuvo muy cerca de abrir el marcador. Zeballos quedó mano a mano con Rodrigo Rey y Federico Vera le llegó a pellizcar la pelota, que dio en el palo. El lateral del Rojo sintió una molestia y se retiró tras esa jugada (Rubén Martínez entró en su lugar).

Ambos equipos se quedaron con el correr de los minutos y, en ese contexto, la Bombonera expresó su enojo. "Movete, Boca, movete", fue el canto que bajó desde las tribunas. Mientras los hinchas le reclamaban a los futbolistas, Independiente tuvo otra chance clara. A raíz de una nueva floja salida de Brey, Marcone conectó de cabeza en el área y casi marca el primero, pero se lo negó el travesaño.

