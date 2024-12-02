Nordeste participará del Seven de la República con varias Yaguaretés

Con la presencia de varias integrantes de Las Yaguaretés, seleccionado argentino de rugby, quedó definido el plantel de Nordeste para el 8º Seven de la República Femenino que se jugará el fin de semana en Paraná.

El entrenador principal del seleccionado de la Unión de Rugby del Nordeste (URNE), Facundo Segovia, determinó las 12 integrantes del plantel que estarán en la capital entrerriana.

Durante el fin de semana, Nordeste participó del Seven NEA Femenino en el Club Caza y Pesca de Formosa. En el certamen participaron el seleccionado local y Paraguay. Luego de esa competencia, el cuerpo técnico de la URNE definió la lista de convocadas para el Seven de la República.

Entre las convocadas para representar a Nordeste están varias jugadores que formaron parte de Las Yaguaretés como los casos de Cristal Escalante y Talia Rodich, pertenecientes al club Águilas de Sáenz Peña, que vienen de consagrarse campeonas sudamericanas en Lima, Perú.

Dentro del proceso del seleccionado nacional femenino también estuvieron Antonella Ibáñez (Regatas Resistencia) y Zaira González (Águilas).

El plantel de Nordeste para el Seven de la República se completa con Soledad Maidana (Águilas), Milagros Cabrera (Águilas), Melisa Rodich (Águilas), Claudia Giménez (Regatas), Luciana Montangie (Regatas), Estefanía Álvarez (Goya) y Erica Espíndola (Águilas).

Nordeste integrará la zona 2 de la ronda Campeonato junto a Córdoba y Cuyo en el certamen nacional. El debut de la URNE será el sábado 7 a las 10 contra Córdoba y ese mismo día, pero a las 17.10 se medirá con Cuyo.