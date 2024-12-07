San Martín juega su último partido como local del año

San Martín se despedirá de su público por lo que resta de 2024 este sábado cuando reciba la visita de Zárate Basket en la continuidad de la Liga Nacional de Básquetbol. El encuentro se pondrá en marcha a las 21.30 y se jugará en el estadio Raúl Argentino Ortíz.

Luego del triunfo frente a Gimnasia de Comodoro Rivadavia, que le permitió cortar una racha negativa de cinco derrotas consecutivas, San Martín (3 victoria -6 caídas) volverá a jugar como local con la intención se consolidar su recuperación basquetbolística.

“El objetivo más allá de los resultados, es del funcionamiento colectivo. En estos partidos que nos quedan queremos funcionar mejor como equipo, encontrarnos y que la confianza suba para terminar bien el año”, señaló el entrenador de San Martín, Gabriel Revidatti.

En su última presentación, San Martín fue claramente de menor a mayor y dio vuelta el partido contra Gimnasia.

La defensa fue su principal estandarte y en el último cuarto encontró la efectividad con los tiros a distancia.

“Desde lo colectivo y desde lo táctico no fue nuestro mejor juego pero era lógico que eso pase porque veníamos de cinco derrotas consecutivas. Hoy lo más importante era la búsqueda del resultado”, reconoció el DT.

El rival de turno será Zárate Basket (3-6) que en la gira por el NEA superó a La Unión en Formosa y perdió contra Regatas en la capital correntina.

Luego del partido de este sábado, San Martín emprenderá una de las giras más complicadas que tiene hoy la Liga Nacional.

El domingo 15 visitará a Riachuelo de La Rioja, el martes 17 enfrentará a Olímpico en La Banda y el jueves 19 cerrará el año contra Quimsa en Santiago del Estero.