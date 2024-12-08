Las chicas de Nordeste quedaron cuartas y los varones ganaron la Copa de Bronce

El tradicional Seven de la República concluyó este domingo en Paraná. El seleccionado femenino de la Unión de Rugby del Nordeste (URNE) se quedó con el cuarto puesto, mientras que el equipo masculino logró la Copa de Bronce y ocupó el noveno puesto.

Buenos Aires ganó el título femenino al superar a Córdoba 19 a 12, mientras que Mar del Plata se quedó con el premio mayor entre los varones al ganarle la final de la Copa de Oro a Córdoba 19 a 15. Buenos Aires logró la Copa de Plata.

Las chicas de Nordeste quedaron entre las cuatro mejores en la 8º edición del Seven de la República durante la jornada inicial en la capital entrerriana. Este domingo, en la semifinal las chicas correntinas y chaqueñas perdieron contra Buenos Aires 19 a 12. Con esta derrota, Nordeste disputó el partido por el tercer puesto y fue otra ajustada caída, esta vez contra Tucumán 26 a 24.

El plantel de Nordeste, conducido por Facundo Segovia, estuvo conformado por Cristal Escalante, Talia Rodich, Antonella Ibáñez, Zaira González, Soledad Maidana, Milagros Cabrera, Melisa Rodich, Claudia Giménez, Luciana Montangie, Estefanía Álvarez y Erica Espíndola.

Los chicos de la URNE fueron terceros en su grupo clasificatorio y debieron jugar por el noveno puesto durante el domingo. En la semifinal, vencieron a Cuyo 14 a 0 y en la final por la Copa de Bronce el triunfo fue contra Rosario 7 a 5.

El seleccionado masculino de la URNE estuvo conducido por Maximiliano Freschi y conformado por Ignacio Meabe, Santiago Meabe, Juan Martín Meabe, Gerónimo Albornoz, Mateo Fiat, Gino De Michelli, Julián Vilotta. Fernando Mantilla, Ignacio Baiter, Kalim Burlli, Santiago Muñoz y Nicolás Colussi.

En la fase clasificatoria, jugada el sábado, Nordeste le ganó a Mar del Plata (flamante campeón) y Alto Valle, en tanto que perdió contra Buenos Aires.