Mandiyú goleó a Empedrado y sacó medio boleto a la cuarta ronda

El Deportivo Mandiyú se ilusiona con su continuidad en el Torneo Regional Federal Amateur de Fútbol al golear al Deportivo Empedrado 5 a 0 en el encuentro de ida de la tercera ronda de la Región Litoral Norte.

La producción de Mandiyú, en cancha de Huracán Corrientes, fue contundente y sacó una importante ventaja de cara a la revancha que se jugará el próximo fin de semana en el estadio principal de Boca Unidos.

Los conducidos por Walter Zacarías fueron efectivos y aprovecharon las situaciones que se les presentó para conseguir la amplia victoria.

Desde el inicio, Manidyú asumió el papel protagónico. Ganó en la mitad de la cancha e intentó avanzar hacia el arco rival. Empedrado se refugió defensivamente y apostó a la contra que nunca la pudo sacar.

El partido se abrió a los 17 minutos. Un pelotazo largo de Facundo Tello a las espaldas de los centrales de Empedrado fue aprovechado por Francisco De Souza, que aprovechó la floja salida de Joaquín Vallejos, para de de cabeza mandar la pelota al fondo del arco.

A los 30 minutos, el “uno” de Empedrado evitó el segundo tanto de Mandiyú cuando le tapó un mano a mano a Julio Sena.

La superioridad del Albo se mantuvo, incluso Guillermo Barreto desperdició un tiro penal a los 43 minutos al estrellar su remate en un palo.

Sin embargo, en el primer minuto de tiempo adicional, llegó el segundo del Albo. Hernán Valenzuela desbordó por izquierda y habilitó a Sena que remató y Vallejos dio rebote. Barreto, de cabeza tuvo su revancha, y estableció el 2 a 0.

En el segundo tiempo Mandiyú golpeó y nuevamente lo hizo de cabeza. Un tiro libre casi desde la mitad de la cancha de Gonzalo González cayó dentro del área de Empedrado y Maximiliano Núñez logró el 3 a 0.

A los 13 minutos, luego de un centro de Gonzalo González al primer palo, Mariano Giménez alcanzó a conectar de derecha para sorprender a Vallejos y poner el 4 a 0.

La amplia diferencia le permitió a Mandiyú controlar el partido frente a un rival que no tuvo respuestas y que se dejó llevar por el nerviosismo.

A los 42 minutos, Hernán Valenzuela se proyectó por izquierda, ingresó al área, enganchó y habilitó a Junior Sánchez, que logró sacar un potente remate para poner el 5 a 0 final.

En el final, los jugadores de Empedrado encararon a varios rivales y a la terna arbitral. Los efectivos policiales presentes en la cancha evitaron algunas agresiones.

Mandiyú sacó una amplia ventaja y el próximo fin de semana buscará sellar su pasaje a la siguiente ronda.