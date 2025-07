El correntino Andrés Herrera se va de River y jugará a préstamo en la MLS

El futbolista correntino, Andrés Herrera se va de River y jugará en el equipo Columbus Crew de la liga estadounidense, informaron fuentes oficiales.

Desde antes de que se ponga en marcha el segundo semestre estaba claro que el futuro de Andrés Herrera estaba más afuera que adentro de River. Entre los bajos rendimientos en la primera parte del año y la decisión posterior de Martín Demichelis de marginarlo de los convocados (no estuvo con Lanús ni en los amistosos de pretemporada), se abrió el camino para buscarle una salida y eso se concretó en las últimas horas, aunque con una sorpresa.

Es que pese a que estaba todo encimando con Fortaleza de Brasil, finalmente el lateral derecho será cedido al Columbus Crew de la MLS.

De no mediar imprevistos o volantazos de último momento, en las próximas horas se oficializará el préstamo, que será por un cargo de 300.000 dólares y una opción de compra de parte del equipo que milita en la liga de Estados Unidos por 1.200.000USD, más una plusvalía del 40%. El elenco brasileño dirigido por Juan Pablo Vojvoda pujó hasta último momento para contratarlo, pero el futbolista priorizó armar las valijas rumbo a Norteamérica.

A pesar de que Herrera es el único reemplazante directo de Agustín Sant'Anna (tiene para más de un mes de recuperación por la lesión meniscal en la rodilla) en la banda derecha del plantel de River, la realidad indica que había perdido mucho lugar en la consideración del entrenador, a tal punto que priorizó a otros jugadores que no son habitué en el puesto por encima (Santiago Simón el fin de semana y Milton Casco contra Olimpia).

No hay que olvidarse que, además, había quedado en el ojo de la tormenta y fue repudiado por el hincha de River, incluso con silbidos, tras el error con Boca que derivó en el gol de Edinson Cavani y la eliminación en semifinales de la Copa de la Liga. Ahora, cambiará de aire a un fútbol en ascenso con el objetivo de sumar minutos y volver a su mejor nivel. Columbus, su nuevo club.

River no iría por un refuerzo pese a la salida de Herrera

Pese a la factible partida de Herrera y que no podrá contar con Sant'Anna para las próximas fechas del campeonato ni para el duelo por Copa Libertadores ante Talleres por la rotura del menisco externo de su rodilla derecha, Demichelis tendría decidido no ir a buscar una incorporación en el lateral derecho.

Aunque el uruguayo no estará a disposición por aproximadamente un mes y medio como consecuencia de esta lesión, el cuerpo técnico y la dirigencia entienden que cuentan con los recursos dentro del plantel para poder suplir su ausencia por ese tiempo, más allá de no contar con un jugador "natural" en ese sector.

¿Cuáles son esas opciones en el puesto? En primera medida, Santiago Simón, titular contra Lanús en la reanudación de la Liga Profesional y que ya ha sido improvisado por Demichelis en ese sector. Después, Milton Casco, justamente quien ingresó por Sant'Anna en el amistoso contra Olimpia y que si bien se mueve mejor por izquierda también lo puede hacer por la derecha. Y como tercera variante se presenta Sebastián Boselli, con características de zaguero pero con la capacidad para poder jugar circunstancialmente más pegado a la raya.

Tyc Sports