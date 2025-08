Imperdible torneo de salto en el Hípico Santa Catalina

El Club Hípico Santa Catalina, un emblema de la actividad ecuestre de la región, volverá a abrir sus puertas a jinetes y amazonas de distintos puntos del Litoral argentino para que Corrientes recupere el sitial de honor que le corresponde en el mundo de la equitación, deporte que se practica con pasión y constancia en el predio ubicado sobre la ex vía ferroviaria que conecta con avenida Maipú, donde este viernes 2 de agosto comenzará un torneo imperdible.

Se trata del último certamen de salto clasificatorio para el 27° Torneo Federal a realizarse posteriormente en Rosario. Hasta Corrientes llegarán jinetes (varones) y amazonas (mujeres) con sus caballos, procedentes de Chaco, Misiones y Entre Ríos, para confluir con sus pares correntinos a fin de competir durante tres días en la nueva pista que el Hípico Santa Catalina está a punto de inaugurar.

El torneo promete ser un espectáculo deportivo sin precedentes para la provincia y marca el resurgimiento del club correntino de hipismo en su camino de volver a insertarse como sede oficial de este tipo de actividades, para lo cual dirigentes, socios, profesores y alumnos de la escuela de salto trabajan en la organización.

Un dato no menor es que la entrada para el público es libre y gratuita, con lo cual está garantizado que toda aquella familia que desee concurrir para presenciar en vivo y en directo las alternativas de la competencia podrá hacerlo. Y con una ventaja adicional: en la zona destinada a los espectadores habrán carros de comidas con diferentes opciones gastronómicas y venta de bebidas.

¿Qué se encontrarán los que nada conocen sobre el salto ecuestre? A los mejores deportistas de la región conformando binomios con espléndidos ejemplares equinos dispuestos a superar sus propios límites a la hora de enfrentar los obstáculos que ofrece el circuito. Un espectáculo digno de ver y una buena forma de familiarizarse con este deporte para aquellos que tengan intenciones de practicarlo, ya que no hay límites de edad para hacerlo.

La invitación ha sido cursada por los organizadores a todos quienes tengan la oportunidad de acercarse a avenida Maipú casi Ruta Nacional 12, exactamente en la intersección con la ex vía, por donde se debe tomar un breve acceso de ripio hacia el cuadrante sur.

¿Qué días? Viernes 2 de agosto, sábado 3 de agosto y domingo 4 de agosto, con actividades programadas desde las 8 y hasta las 18. Una buena chance de pasar un lindo momento rodeado de naturaleza y espíritu deportivo.