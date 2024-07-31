Argentina logró su primera medalla de oro con "El Maligno" Torres Gil en BMX

José "el Maligno" Torres Gil obtuvo la primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Paris 2024 en la disciplina BMX freestyle.

El corredor argentino salió a la pista de La Concorde 2 tras la apertura que ensayaron el letón Ernest Zebolds y el brasileño Gustavo Batista de Oliveira. En su primera carrera firmó un 94.82 que lo dejó delante de todos los que aparecieron en la pista por amplia ventaja. Y sería también el número de la alegría para el país, pero todavía faltaba mucho por delante.

Torres tuvo como ventaja que el australiano Logan Martin, candidato a los primeros lugares, cayó sobre el final de su primera sesión cuando venía realizando una gran actuación. Eso le dio un 64.40 que lo puso en jaque, algo similar a los problemas que sufieron previamente el francés Anthony Jeanjean (3.22) y más tarde el norteamericano Marcus Christopher (29.40). Al que no le pesó la presión en la primera pasada fue al británico Kieran Darren Reilly, líder del clasificatorio del martes pero con el segundo mejor puntaje de la carrera inicial en la final con un 93.70.

La segunda aparición del ciclista argentino de 29 años fue limpia, lo que le dio un 92.12. Pero como su primera intervención fue superior, quedó registrado el puntaje de 94.82 como marca a batir.

Tras asegurarse que quedaba por delante del letón Zebolds y al brasileño Batista de Oliveira, Maligno debió esperar por la salida de los otros seis contrincantes para conocer su posición final. El japonés Rimu Nakamura salió detrás de él y no logró superarlo, ya que realizó un 90.89 como mejor puntaje. El siguiente turno del francés Jeanjean le sumó emotividad a la jornada porque tuvo una pasada brillante para reparar el error del inicio, pero no pudo relegar a Torres con su 93.76.

Con cuatro corredores por participar, los cuatro mejores de la etapa clasificatoria, Maligno seguía en lo más alto del listado: el norteamericano Justin Dowell no pudo mejorar su actuación inicial y sumó su 88.35 de la Carrera 1 como mejor puntaje.

Y la medalla quedó asegurada ante la salida del australiano Martin, que cometió un error en su primera Carrera y volvió a fallar también en la segunda. Torres, entonces, tenía al menos cerrada la presea de bronce a la espera de la salidas de Christopher y Darren Reilly.

El norteamericano firmó un 93.11, por lo que la pelea del oro quedó mano a mano entre el argentino y el británico. Kieran Darren Reilly, quien ya tenía asegurada la plateada por su pasada inicial, salió a la pista con la posibilidad de arriesgar para superar al Maligno Torres. Superó su cifra inicial, pero el 93.91 sólo le alcanzó para posicionarse en el segundo peldaño del podio.

¿Las posiciones finales? Torres primero con 94.82, Reilly segundo con 93.91 y Jeanjean tercero con sus 93.76.

Infobae