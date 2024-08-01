San Martín apuesta al tiro exterior para la posición de escolta

San Martín de Corrientes continúa con el armado de su plantel para la temporada 2024/25 de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) y para la posición de escolta apostó a un destacado tirados de tres puntos.

El jugador elegido es Jorge Banegas que fue el líder de triples con Independiente de Oliva y quedó como el cuarto máximo anotador, en este rubro, de la pasada liga.

Banegas, nació en Córdoba y tiene 30 años, recién sumará su segunda temporada en la máxima categoría del básquetbol argentino. Previamente disputó el Torneo Federal para Atlético Saladas, y la Liga Argentina en Villa San Martín de Resistencia, Tiro de Morteros y Olímpico Ceres.

En la Liga 23/24, el escolta cordobés promedió 13.2 puntos por partido con un 39% en tiros de tres puntos, 3.1 rebotes y 1.2 asistencias.

Fue el líder en triples de su equipo y quedó cuarto en la tabla general con 102 triples convertidos. Solamente fue superado por José Vildoza (121), Eric Flor (112) y Leonel Schattmann (107).

La llegada de Banegas a San Martín es para reemplazar la partida de Agustín Pérez Tapia que no seguirá en el club y su nuevo destino sería Quimsa de Santiago del Estero.

“Jugar en San Martín es un desafío muy grande para mí. Es un club que siempre pretende pelear en los puestos de arriba y lo demostró en la última temporada jugando un básquet muy lindo”, sostuvo Banegas.

“Mis expectativas son acoplarme a mis compañeros y al estilo de juego que proponga el cuerpo técnico. Y, luego, ir en busca de los objetivos que nos pongamos como equipo”, agregó.

Banegas es la primera cara nueva del plantel que conducirá nuevamente Gabriel Revidatti. Siguen en el club Gastón García, Franco Méndez y Lucas Gargallo. Bryan Carabalí también seguiría estos pasos. Además están Alan Ledesma y Vicente Garello y los juveniles.

Durante la jornada del jueves se confirmó el alejamiento del base Manuel Buendía que jugará para Atenas de Córdoba. En tanto que también se despidió del club Rolando Vallejos, hoy jugando en Bolivia.

