Sofía Meabe representará a la Argentina en el Sudamericano

La correntina Sofía Meabe fue convocada por la Asociación Argentina de Tenis (AAT) para representar al país en el torneo Sudamericano que se disputará durante el presente mes.

Meabe (16 años) será parte del equipo nacional Sub 16, junto a Camila Markus y Agustina Duarte, que competirá en Lima, Perú, la próxima semana. Romina Ottoboni fue designada como capitana.

En el certamen sudamericano de la categoría también estará el equipo masculino y los jugadores designados fueron: Dante Pagani, Felipe González y Tomás Re, con Martín Errecalde en la función de capitán.

El equipo argentino Sub 16, junto al seleccionado Sub 14 que viajará al mundial de República Checa, cerrarán su preparación este viernes en el Buenos Aires Lawn Tennis Club (Baltc) y el sábado viajarán hacia sus respectivos destinos.

La joven tenista correntina figura en el puesto 1322 del ránking de ITF y durante esta semana disputó la clasificación del W35 en Pilar, Buenos Aires.

En la primera ronda, Meabe derrotó a su compatriota Florencia Belén Morón (18 años) por 6-2 y 6-1, mientras que en la segunda presentación cayó contra Lourdes Ayala (18) por 6-3 y 6-2.

Previamente, Meabe, formó parte el equipo de la Confederación Sudamericana de Tenis (Cosat) que realizó una gira por Europa.

La clasificación de la correntina para ese seleccionado se dio gracias a su posición en el ránking sudamericano Sub 16.

La gira europea de 16 años terminó con el torneo J60 La Haya, en Países Bajos. Fue una competencia de un nivel alto, donde los mejores resultados para el equipo sudamericano fueron los los octavos de final de Nicolás Baena y Meabe.

Los equipos de varones y mujeres tomaron parte también de dos torneos en Bruselas. La gira formó parte del programa de Desarrollo de ITF para Sudamérica.

Para la delegación sudamericana, además de sumar experiencia internacional, sirvió para sumar importantes puntos en el ránking ITF Junior.