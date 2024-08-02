La Selección Argentina perdió con Francia y quedó afuera de los Juegos Olímpicos

La Selección Argentina Sub-23 perdió 1 a 0 con Francia y quedó eliminada de los cuartos de final de los Juegos Olímpicos.

Un mano a mano picante, con una ensordecedora silbatina incluida, luego de que la relación entre los países empeorara tras la canción racista que se filtró en un vivo de Enzo Fernández durante los festejos por el título de la Copa América.

Philippe Mateta se anticipó a Nicolás Otamendi y cabeceó en el primer palo tras un córner desde la derecha de Michael Olise, a los cuatro minutos del primer tiempo. El arquero Gerónimo Rulli no pudo evitar el cambio de orientación de la pelota.

Fue bueno el comienzo del anfitrión, cuando todavía el trámite no se había acomodado. A partir de la ventaja y hasta que se recompuso Argentina, aparecieron los espacios y las pelotas largas a su favor, incluso con alguna que otra chance para ampliar la ventaja.

Ese fue el momento de padecimiento para el equipo de Javier Mascherano, sobre todo a las espaldas de la defensa. Sin embargo, a la medida que empezaron a jugar los del medio, Cristian Medina, Ezequiel Fernández y Kevin Zenón, sumada alguna compañía de Thiago Almada y el esfuerzo de Julián Álvarez, empezó el futbol albiceleste.

Pudo haberlo empatado Argentina, pero el arquero Guillaume Restes sacó un atajadón ante el remate desde larga distancia de Equi Fernández que se colaba en el ángulo y Giuliano Simeone erró un cabezazo increíble.

La diferencia en el juego fue notable: Francia llegó con tres o cuatro pases y lastimó, mientras que los dirigidos por Mascherano hilvanaron con técnica y sin saltar líneas hasta el área rival, a veces con desbordes mal terminados.

TyC Sports