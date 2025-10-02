Tania Ferreyra sumó experiencia en el Sudamericano Juvenil de Brasil

La correntina Tania Ferreyra, de apenas 15 años, compitió en el Campeonato Sudamericano Juvenil de natación que se realizó en Río de Janeiro, Brasil.

La nadadora del Club de Regatas Corrientes todavía es categoría Cadete pero fue convocada para una categoría superior (Juveniles entre 16 y 18 años) por su gran rendimiento en las competencias selectivas, participó en cinco pruebas. Terminó 5° en los 100 pecho, 6° en 50 mariposa y 50 libre, 7° en los 50 pecho y 9° en los 200 pecho.

La nadadora correntina había logrado su clasificación para estar en el equipo argentino tras sus marcas en el Nacional en los 50 pecho con 33,81 segundos en la categoría Juvenil A.

Más allá de la actuación individual de Ferreyra, es importante marcar el gran desempeño de la Selección Argentina quien batió el récord histórico propio de medallas de oro obteniendo un total de 29 en la competencia. Además, se sumaron 23 de plata y 18 de bronce.

Argentina se coronó como la mejor selección en la rama femenina con un total de 483 puntos, mientras que en la rama masculina finalizó como la segunda mejor selección con 287. En la tabla general, que también suma las competencias mixtas, el equipo nacional finalizó segundo con 868 unidades.