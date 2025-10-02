Raúl Hadad: “Somos el contraste más claro a un gobierno que solo muestra a Espert y Karina"

El candidato a diputado nacional por Corrientes de Fuerza Patria, Raúl “Rulo” Hadad, intensificó su discurso de campaña, definiendo a su espacio como la única alternativa real a la actual gestión. “Fuerza Patria es el contraste más claro a un gobierno nacional que solo puede mostrar a (José Luis) Espert y Karina (Mieli)”, afirmó.

Hadad sostuvo que el “relato de La Libertad Avanza” se está cayendo a nivel nacional, señalando que esto se nota “en la calle y en los casos de corrupción de José Luis Espert y Karina Milei”. Para el candidato, su propuesta se basa en la defensa de los correntinos frente a lo que considera “atropellos de Milei”, que, según él, empeoraron la situación de las familias y aumentaron la deuda del país.

Críticas a Vamos Corrientes por votar con el oficialismo

El referente de Fuerza Patria no dudó en apuntar al oficialismo provincial. Hadad recordó que los legisladores de Vamos Corrientes, "siguiendo órdenes de Valdés", votaron a favor de iniciativas clave del Gobierno de Milei, como la Ley Bases.

Además, advirtió a los productores locales sobre los efectos negativos de las políticas nacionales. “Todo lo que se viene de parte de Milei es nefasto, como se notó con las retenciones y terminó jodiendo a los productores”, aseguró el candidato en declaraciones a Radio Nord Continental, quien ironizó sobre la forma de gobernar del Presidente: “Nunca vi un presidente festejando un tuit impreso”.

La unidad del peronismo como modelo

En contraposición a la gestión nacional, Hadad destacó la reciente reunión entre la exvicepresidenta Cristina Kirchner y el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Para el candidato, este encuentro pone de relieve la importancia de que la "presidenta del partido" y el "gobernador más importante que tenemos, de la provincia más grande, se junten".

Según Hadad, este acercamiento demuestra la unidad de dos "actores fundamentales de un partido organizado, un movimiento con expectativa de brindarle a la sociedad una propuesta seria y conveniente para el futuro del país”.

Tras una recorrida por localidades como Goya, Curuzú Cuatiá, Mercedes, Monte Caseros y Paso de los Libres, Hadad abre este jueves en Saladas una agenda de trabajo clave de cara a las elecciones del 26 de octubre próximo.