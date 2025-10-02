Destacada actuación del Hípico Santa Catalina en Misiones: un campeonato y varias cucardas

El equipo de competición del Club Hípico Santa Catalina participó del torneo de salto “Valla Uno” que se disputó los días 26, 27 y 28 de septiembre en las instalaciones del club “Sol de Campo”, en la capital misionera, donde más de 100 jinetes y amazonas disputaron la “Copa Pampero” en un destacado marco de público.

Los binomios que viajaron desde Corrientes llegaron el viernes minutos antes de las 14 para incorporarse al calendario de la prueba desde las 14,30 en la pista principal de “Sol de Campo”, un complejo de equitación dirigido por el profesor Gustavo Mussi a pocos kilómetros de la ciudad de Posadas.

Desde los establos comenzaron a ingresar a la antepista los primeros binomios anotados con las dos primeras representantes de Corrientes: Clara Castillo Ódena con su caballo Don Galarza y Martina Zampa con su yegua Sultana. Ambas entrenadas por la profesora Carolina Azernicki, quien impartió las últimas instrucciones durante el precalentamiento.

Al llamado de los jurados, las participantes ingresaron a pista conforme el orden preestablecido. Primero en el recorrido de 50 centímetros y media hora más tarde en 60 centímetros, siempre en la categoría Escuela Menor, en la que Martina Zampa en binomio con Sultana obtuvo dos primeros lugares los días viernes y sábado.En categoría 60 centímetros el mismo binomio correntino logró el segundo lugar el sábado 27, performance que le permitió a la amazona Zampa adjudicarse la “Copa Pampero” como campeona de 50 centímetros, mientras que en 60 centímetros se quedó con el subcampeonato.Clara Castillo Ódena junto con Don Galarza también se mantuvo en el lote de los mejor puntuados con un destacado cuarto lugar en 50 centímetros. Al mismo tiempo, el jinete revelación de la delegación correntina fue Franco Abelenda, absoluto debutante en 70 centímetros Escuela Mayor, quien sorprendió en binomio con Boss con un primer lugar en la que fue la primera competencia oficial de su -por ahora- incipiente trayectoria.El jinete Bernardo “Coco” Carmona, en binomio con Llanura, Cerró la cosecha de galardones para al Club Hípico Santa Catalina con espectaculares saltos en la categoría 1,10 metros que le permitieron dos triunfos consecutivos. En todos los casos, los buenos resultados obtenidos por la delegación correntina permitieron a sus integrantes clasificar para la final de “Valla Uno” en Córdoba, en noviembre próximo.