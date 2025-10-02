Paso de los Libres: demoran a un joven y secuestran 17 bochitas de marihuana

Efectivos policiales de la Comisaría de Distrito 2ª de la ciudad correntina de Paso de los Libres lograron un procedimiento importante en la lucha contra el narcomenudeo.

Los agentes realizaban labores de prevención y despeje de jóvenes en el bulevar, cuando cerca de la 1:30, en la intersección de la avenida 2 de abril y Sánchez Guerrero, identificaron a uno de los jóvenes.

Al realizar la requisa, hallaron entre sus pertenencias una bolsa con sustancia vegetal compactada en 17 envoltorios. Tras el test correspondiente, se confirmó que se trataba de marihuana, lo que llevó a la inmediata demora del joven por presunta venta de estupefacientes.

La droga a disposición de la Justicia

La cantidad de envoltorios secuestrados sugiere que la sustancia estaba fraccionada y lista para la venta. El operativo es un golpe a la distribución de droga a pequeña escala, un problema que preocupa a los vecinos de Paso de los Libres.

De todo lo actuado, se puso en conocimiento de la autoridad fiscal en turno, y el demorado junto con la sustancia secuestrada quedaron a disposición de la Justicia. La Comisaría de Distrito 2ª continúa con los trámites correspondientes para avanzar en la causa.