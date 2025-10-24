Jornada negativa para los correntinos en el Roberto Mouras

La novena fecha del campeonato 2025 de la Fórmula 3 Metropolitana cerró con un saldo negativo para los pilotos correntinos.

La segunda final de la fecha se disputó este viernes en el autódromo Roberto Mouras de la Plata. Benjamín Traverso no pudo largar por un problema mecánico, mientras que Iván Vilas quedó al margen en la primera vuelta.

Thiago Falivene se llevó una victoria clave en la 2ª fecha de la Copa de Oro, afirmándose en lo más alto del torneo. El podio lo completaron Agustín Fulini y Malek El Bacha, ganador en la carrera del jueves.

Traverso, que el jueves fue segundo en la primera final de la novena fecha, debía largar desde la séptima ubicación este viernes.

Un problema en la caja de cambios le impidió estar en la grilla y no pudo correr, dejando pasar la oportunidad de sumar puntos en la Copa de Oro.

Durante la primera vuelta de la carrera, varios autos se fueron al pasto. Uno de ellos fue Vilas. Cuando volvió a la pista, casi sin control en su unidad, fue chocado y se quedó sin la rueda trasera izquierda.

Para concluir la temporada, quedan por disputarse dos fechas. El 16 de noviembre se correrá en Toay, La Pampa, y el 14 de diciembre la actividad será nuevamente en La Plata.