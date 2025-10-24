Ignacio Monzón disputará su segunda semifinal de la temporada

El correntino Ignacio Monzón (27 años) se instaló en las semifinales del Future M15 de Santiago de Chile, mientras que su comprovinciano, Carlos María Zárate (20) quedó eliminado en la misma instancia del certamen que se juega en el club deportivo de la Universidad de San Sebastián.

Monzón (737º en el ránking de la ATP) se impuso este jueves al uruguayo Federico Aguilar Cardozo (1203) por 6-4, 3-6 y 6-3 en 2 horas y 46 minutos de juego.

El correntino se tomó revancha de la caída que sufrió frente al uruguayo en el M15 de San Salvador de Jujuy a fines del mes de junio del presente año.

La posibilidad de una semifinal correntina en el circuito internacional de tenis quedó trunca por la derrota de Zárate (808) frente a Juan Manuel La Serna (514) por 7-6 (4) y 6-0 en 1 hora y 38 minutos.

Fue la segunda derrota de Zárate contra La Serna (21 años) en seis días. La semana pasada, en otro Future en la capital chilena, el bonaerense se impuso pero en instancia de semifinal.

La semifinal entre Monzón y La Serna (segundo preclasificado) está programada para este sábado en la cancha central del club universitario.

Para Monzón será su segunda semifinal en un Future de la temporada. La anterior, había sido en el M15 de Naples, Estados Unidos, durante el mes de febrero.

En esa oportunidad, Monzón quedó sin final al caer frente al argentino Lorenzo Joaquín Rodríguez.

Será el segundo cruce entre Monzón y La Serna en el circuito profesional. La única vez que se enfrentaron fue hace dos años cuando por la primera ronda del Challenger 50 de Santa Fe, se impuso el correntino 6-3 y 7-5.

En la otra semifinal del certamen chileno, se medirán el uruguayo Joaquín Aguilar Cardozo (775) y el argentino Santiago de La Fuente (661