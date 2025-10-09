El homenaje de la selección Argentina y Leandro Paredes a Russo

La Selección Argentina rindió un respetuoso homenaje a Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca y leyenda del fútbol argentino que falleció a sus 69 años este miércoles. Leandro Paredes, capitán del Xeneize, dejó un emotivo mensaje en redes sociales.

El director técnico del Xeneize murió este miércoles, cerca de las 19, a sus 69 años. El entrenador permanecía en su casa de la Capital Federal, rodeado por familiares y seres queridos.

Una vez que se conoció la noticia, la Selección Argentina -que se prepara para el amistoso ante Venezuela el viernes en el Hard Rock Stadium- le rindió un respetuoso homenaje con un minuto de silencio en el entrenamiento en el predio de Inter Miami. El conjunto nacional cuenta con Leandro Paredes, capitán del Xeneize y pieza importante de la Albiceleste.

"Gracias por defender nuestros colores con tanta pasión, gracias por luchar hasta el último día para estar presente acompañando a tu equipo. Nos dejás muchos recuerdos y enseñanzas. ¡Hasta siempre Miguel! Un sentido pésame a toda la familia Russo", expresó el mediocampista.

Desde la concentración de la Albiceleste en Miami, Claudio Tapia -presidente de la AFA- dejó un mensaje por la muerte de Russo. "Se fue Miguel Ángel Russo y, con él, una forma de vivir el fútbol. Pero yo no hablo sólo del técnico, hablo del hombre, porque tuve la suerte de conocerlo. Su grandeza estaba en los gestos, en la humildad, en ese respeto con el que caminaba por el mundo, aún cuando había ganado tanto. Mis más sinceras condolencias a su familia y amigos. Sin dudas, dejó una huella en el fútbol argentino. El recuerdo será siempre con esa sonrisa que tanto lo caracterizó. ¡Volá alto, Miguelo!", expresó.

Luego de ganar el Metropolitano 1982 y el Nacional '83 con Estudiantes, Miguel Ángel Russo tuvo su convocatoria a la Selección Argentina de la mano de Carlos Salvador Bilardo. Vistió 17 veces la celeste y blanca (1 tanto) y estuvo cerca de ser citado al Mundial de México 1986.

La muerte de Miguel Ángel Russo enluta a Boca y a todo el fútbol argentino. El DT fue el último en conquistar la Copa Libertadores con el Xeneize (en 2007) y también dejó su huella en varios clubes tanto de Argentina como del exterior (como Estudiantes de La Plata, Rosario Central o Millonarios de Colombia, entre tantos otros).

"El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!", fue el comunicado de la institución para comunicar el deceso del entrenador.

Boca informó que la gente podrá despedir a Russo este jueves, de 10 a 22 horas, en el Hall Central de Brandsen 805. Luego, el velatorio continuará el viernes de 10 a 12 horas. El club pidió que, para respetar la intimidad de su familia, está prohibido tomar fotos o filmar en el lugar.

