Midón y Monzón avanzaron a las semifinales en Chile

Un viernes positivo tuvieron los tenistas correntinos Lautaro Midón (21 años) e Ignacio Monzón (27) en los torneos del circuito profesional que se están disputando en Chile. Los dos avanzaron a las semifinales, en diferentes certámenes.

Midón (266 en el ránking de la ATP) reaccionó y sacó adelante un partido complicado frente a Juan Manuel La Serna (457) para instalarse en las semifinales del Challenger de Temuco, ciudad ubicado a 680 km. al Sur de la capital santiagueña.

El correntino perdió el primer set 4-6 y después ganó los dos siguientes 6-3 en un partido que se extendió durante 2 horas y 11 minutos en una de las canchas de cemento del Parque Estadio Germán Becker. Con esta progresión se metió por séptima vez en una semifinal durante el 2025.

Fue el segundo triunfo de Midón sobre el catamarqueño en el circuito profesional y el primero desde 2024.

En la semifinal del torneo de categoría 100, esté sábado, no antes de las 12,30, Midón se medirá frente al boliviano Juan Prado Angelo (217) que viene de eliminar al estadounidense Matt Kuha (893) por 7-5, 3-6 y 6-2.

Será el tercer choque entre Midón y Prado Angelo (20 años). Los dos choques anteriores fueron durante la presente temporada y se repartieron los triunfos.

Monzón en Santiago

En las canchas de polvo de ladrillo del Club Deportivo USS de Santiago de Chile, Ignacio Monzón (740) se instaló en las semifinales del Future, categoría M15.

Por los cuartos de final, este viernes, Monzón venció en tres sets al alemán Alessio Vászuez (1538) por 6-4, 1-6 y 6-1 en 2 horas y 26 minutos de juego y jugará por tercera vez en la temporada una semifinal.

Este viernes, por el pasaje a la final, habrá duelo de argentinos porque Monzón se medirá frente a Juan Estevez (550) que viene de dejar en el camino al mexicano Rodrigo Alujas (713) por 6-2 y 6-1.

Será el tercer duelo entre Monzón y Estevez. Hasta el momento cada jugador acumula una victoria.