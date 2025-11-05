Fueron sorprendidos mientras faenaban un ternero a la vera de una ruta de Corrientes

La Policía de Corrientes informó que el martes detuvo a dos personas cuando faenaban un ternero en una ruta en cercanías de Paso de los Libres.

Ocurrió durante un mega operativo que involucró a todas las unidades de la Policía Rural de la provincia, donde se secuestró un automóvil marca Fiat, modelo Palio Weekend, color gris, sobre el kilómetro 498 de Ruta Nacional 14.

Se identificó a sus ocupantes como E. Drago y C. Rodríguez, ambos mayores edad, quienes fueron vistos faenando a un ternero al costado de la ruta. Los restos del animal tenía una marca y señal visible que comprobaba que no era de su propiedad.

Por orden del Fiscal Dr. Facundo Sotelo, se secuestró el auto, el animal, las prendas de vestir y se detuvo a los involucrados por abigeato en flagrancia.