Mandiyú recibe a Sportivo Surubí en la lucha por el primer puesto

La tercera fecha, última de la primera rueda, para los equipos correntinos del Torneo Regional Federal Amateur se jugará este sábado.

En la lucha por el primer puesto de la Zona 3, el Deportivo Mandiyú recibirá a Sportivo Surubí de Goya. El encuentro dará inicio a las 19.30, tendrá como sede el complejo Leoncio Benítez del club Boca Unidos y contará con el arbitraje de Jorge Miño. Las boleterías del estadio se abrirán a las 18.30.

Los dos equipos ganaron en el cruce contra Defensores de San Roque, que tendrá fecha libre, y buscarán quedar de manera solitaria en lo más alto.

En la primera fecha, el 19 de octubre, Mandiyú se impuso como visitante 3 a 0, mientras que el pasado fin de semana, Spotivo Surubí ganó como local 2 a 1.

Para Mandiyú será volver a la competencia después de tres semanas y habrá que ver como responden los dirigidos por Fabián “Bocha” Ponce.

En la práctica principal de fútbol de la semana, el DT del Albo paró esta formación titular: Milton Ferreyra; Juan José Solís, Facundo Lallana, Elías González y Hernán Valenzuela; Gonzalo González, Julio Montero, Cristian Almirón y Héctor Zabala; Mariano Giménez y Lautaro Mendoza.

De confirmarse esta formación, Ponce modificaría casi todo el medio campo respecto a la primera fecha donde jugaron Ticiano Martínez y Gustavo Ojeda. Hernán Valenzuela pasará a la defensa en lugar de José Sánchez y se suma a los volantes Gonzalo González.

Partidos en Goya y Libres

Por la Zona 4, en el estadio José Eulogio Pezzelato, desde las 20 y con arbitraje de Gerardo Martínez Sandoval, Benjamín Matienzo de Goya será local de Rivera del Paraná de Bella Vista, en otro cruce de invictos.

Matienzo venció como visitante a Huracán de Goya 2 a 1 en la primera fecha, y Rivera del Paraná hizo lo propio, pero 1 a 0 y como local contra el celeste goyano en la segunda jornada.

Mientras que por la Zona 5, habrá duelos de equipos que todavía no sumaron puntos en el torneo. En el estadio Agustín Faraldo, el local Marítimos recibirá a San Lorenzo de Monter Caseros. El encuentro está programado para las 17 y tendrá el arbitraje de Brian Altamirano.

Los dos equipos perdieron sus encuentros frente a Madariaga de Paso de los Libres y necesitan sumar de a tres para alimentar la posibilidad de clasificación.