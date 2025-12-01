Ganó Gimnasia y habrá clásico platense en las semifinales

Gimnasia y Esgrima de La Plata le ganó 2-0 a Barracas Central en el estadio Claudio Tapia y se clasificó a las semifinales del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional donde se medirá con Estudiantes, su clásico rival.

El primer gol del partido lo hizo Manuel Panaro con polémica por la validación tras un posible offside en la asistencia de Jeremías Merlo. Luego, sobre el cierre, Franco Torres completó el marcador.

El Lobo enfrentará a Estudiantes en las semifinales en el Bosque, pero todavía no se oficializó el día, dado que el próximo fin de semana habrá un multitudinario espectáculo de los Fundamentalistas del aire acondicionado en la Ciudad de las Diagonales. A pesar de la masiva convocatoria de los músicos del Indio Solari, las autoridades pedirán que el clásico se juegue el domingo. Cabe recordar que el Pincha viene de eliminar a Central Córdoba en Santiago del Estero.

Gimnasia llegó a esta instancia como el único representante de su grupo, luego de eliminar a Unión en Santa Fe con un marcador de 2-1 y acumular cuatro victorias consecutivas. El equipo finalizó séptimo en la zona B con 22 puntos y ocupó el puesto 19 en la tabla general con 38 unidades. Además, el conjunto platense vive horas de renovación dirigencial, ya que Carlos Anacleto se impuso en las elecciones presidenciales del último fin de semana y reemplazará al saliente Mariano Cowen.