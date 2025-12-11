Mandiyú bajó el precio de las entradas para la revancha con Matienzo

El Deportivo Mandiyú decidió bajar el costo de las entradas para el decisivo juego del domingo frente a Benjamín Matienzo de Goya por el Torneo Regional Federal Amateur de Fútbol.

La disminución del precio se aplica a la compra anticipada de la general, para menores de 12 años y para jubilados.

“Para que puedas acompañar y alentar al Albo, desde el Club, haciendo un gran esfuerzo, decidimos rebajar el costo de las entradas anticipadas a $5000”, publicó la entidad algodonera con la novedad.

Mandiyú recibirá este domingo a Benjamín Matienzo de Goya en el cierre de la llave de los octavos de final de la Región Litoral Norte. En el juego de ida, el pasado domingo en Goya, el Albo se impuso 3 a 1.

La compra anticipada de la general se fijó en $5.000. En la última presentación, ese boleto tenía un valor de $8.000.

En tanto que los menores de 12 años y jubilados, siempre con la compra anticipada, pagarán $3.000 cuando antes estaba en $4.000. Mientras que el adicional a platea se mantiene en $5.000.

Todas estas entadas, con esos valores, se pueden adquirir en la secretaría de Mandiyú, ubicada en Catamarca 1.056 de 9 a 13 hs. y de 17 a 21 hs. hasta el viernes. El sábado la atención será solamente por la mañana.

El domingo, en las boleterías del complejo Leoncio Benítez, las entradas tendrán estos valores: General $10.000, menores de 12 años, jubilados y adicional a platea $5.000.