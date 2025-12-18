Machu Picchu reafirma su liderazgo

Machu Picchu volvió a ocupar un lugar central en el escenario turístico internacional al ser distinguida como la principal atracción turística del mundo en 2025. La ciudadela inca, emblema del patrimonio cultural del Perú, recibió el reconocimiento “World’s Leading Tourist Attraction 2025” otorgado por los World Travel Awards, uno de los premios más influyentes del sector a nivel global.

El anuncio, realizado a comienzos de diciembre, generó una amplia repercusión en la industria turística y volvió a posicionar a Machu Picchu entre los destinos más valorados del planeta. El galardón adquiere especial relevancia por el nivel de competencia: en la misma categoría participaron sitios icónicos de Asia, Europa, África y América, reconocidos por su valor histórico, natural y simbólico.

Según informó la organización de los World Travel Awards, conocidos como los “Óscar del Turismo”, Machu Picchu se impuso frente a destinos como Chichén Itzá, el Taj Mahal, la Acrópolis de Atenas, el Parque Nacional del Gran Cañón, la Gran Muralla China, el Monte Kilimanjaro y las Cataratas del Niágara. La elección reafirma el atractivo sostenido del sitio y su capacidad para seguir cautivando a viajeros de todo el mundo.

Con esta distinción, la ciudadela inca amplía una trayectoria de reconocimientos internacionales que se extiende por décadas. Machu Picchu ya había sido elegida como la principal atracción turística mundial en las ediciones 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 y 2024, lo que confirma una continuidad poco frecuente en el competitivo mapa global del turismo. A estos premios se suman hitos históricos como su declaración como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y su inclusión entre las siete nuevas maravillas del mundo moderno.

El reciente galardón vuelve a poner en valor no solo la monumentalidad del sitio, sino también su entorno natural y su carga simbólica. Ubicada a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar, en plena cordillera de los Andes, Machu Picchu combina arquitectura, ingeniería y paisaje en un equilibrio que sigue despertando interés académico y turístico. Aún hoy persisten debates sobre su función original, vinculada para algunos investigadores a un centro ceremonial, residencia real o enclave estratégico del Imperio Inca.

La noticia también coincidió con otros reconocimientos obtenidos por el Perú en los World Travel Awards 2025, una edición que volvió a destacar la diversidad de la oferta turística del país. Gastronomía, cultura, ciudades históricas y acciones de promoción institucional recibieron menciones, reforzando el posicionamiento de Perú como uno de los destinos más completos de Sudamérica.

Desde Promperú, a través del portal oficial Perú Travel, celebraron el reconocimiento y destacaron las múltiples experiencias que ofrece Machu Picchu a los visitantes. Entre ellas, la posibilidad de recorrer la ciudadela, acceder a vistas panorámicas del conjunto arqueológico, transitar el tradicional Camino Inca y ascender a Huayna Picchu, uno de los puntos más demandados por quienes buscan una experiencia complementaria al recorrido principal.

En un contexto de recuperación y crecimiento del turismo internacional, este nuevo premio consolida a Machu Picchu como uno de los grandes motores del turismo receptivo en la región. El reconocimiento no solo refuerza su atractivo para nuevos visitantes, sino que también renueva el interés por su preservación, gestión sostenible y protección como patrimonio cultural de valor universal.

Así, Machu Picchu vuelve a liderar el ranking mundial del turismo, reafirmando su lugar como uno de los destinos más emblemáticos y vigentes del planeta.