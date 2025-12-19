Comunicaciones vuelve a jugar después de 20 días y busca revancha frente a Santa Paula

Luego de una pausa de 20 días, Comunicaciones de Mercedes volverá a competir este sábado en la Liga Argentina de Básquetbol. En lo que será su novena presentación en la temporada 2025/26, recibirá Santa Paula de Gálvez, Santa Fe.

El encuentro dará inicio a las 21,30 y forma parte de la Conferencia Norte en la segunda categoría del básquetbol argentino.

Comunicaciones acumula 5 triunfos y 3 derrotas. En su última presentación, el 30 de noviembre también como local, perdió frente a Amancay de La Rioja 72 a 70.

Por su parte, Santa Paula jugó 11 partidos, ganó 7 y perdió 4. El equipo santafesino llega a Mercedes después de perder como local frente a Independiente de Santiago del Estero 83 a 79 el último miércoles.

Comunicaciones y Santa Paula ya se enfrentaron en el presente certamen. Lo hicieron en el interior santafesino y el equipo local logró una contundente victoria: 101 a 84.

“Tuvimos un tiempo prudente para recuperarnos un poco y poder volver a las bases del entrenamiento, ya que en el mes de noviembre no lo pudimos hacer por la cantidad de partidos que tuvimos”, comentó Ignacio Barsanti, entrenador de Comunicaciones.

“Estos casi 20 días nos permitieron volver a las fuentes en lo que respecta a confianza individual y los trabajos que teníamos pensados. Si bien tuvimos algunos percances por gripes y demás, en general se ha trabajado muy bien con la cabeza puesta en Santa Paula, que es un rival que viene teniendo una gran temporada”, agregó.

“Estamos tranquilos respecto al trabajo que venimos haciendo, así que esperamos tener un buen resultado el sábado”, lanzó el DT entrerriano.

Luego de la prolongada pausa, Comunicaciones jugará este sábado y después volverá a hacerlo el 7 de enero del nuevo año. En el primer mes de 2026, tendrá 8 partidos, incluida dos giras con tres juegos cada una.

“En enero tenemos muchos partidos, será un mes como noviembre en el que vamos a tener dos giras. El trabajo físico-técnico que establecimos durante el receso se cumplió de gran forma por los chicos, hay que destacar la predisposición que tuvieron. Nos vino bien esta pausa para ajustar desde lo colectivo y queremos volver a ganar de local, ya que estamos en deuda por lo hecho en los últimos dos juegos”.

Comunicaciones viene de jugar tres partidos como local en forma consecutiva con una sola victoria. “Sabemos que tuvimos dos cierres malos de local, que no es bueno, los chicos lo saben. Estuvimos con algunas situaciones incómodas por ausencias de (Franger) Pirela, después (Damián) Pineda y algunas cositas que nos tocaron, que no son excusas. Lo cierto es que teníamos dos juegos casi cerrados y se nos escaparon a nosotros, pero eso pasa. Así como fuimos afuera y el equipo se presenta bien, ahora tenemos el desafío de volver a ganar de local y luego afuera”, recalcó.

Sobre el desarrollo del torneo sostuvo que va a ser una temporada “muy pareja, los partidos están muy cerrados, algunos juegos se definen en suplementarios y son todos muy parejos. Mi teoría es que hay que llegar lo más firmes posible a los playoffs, que el equipo esté preparado para diferentes situaciones para esa instancia. En ese aspecto somos un equipo en construcción aún”. dijo Barsanti.

“Es importante estar en el lote de los de arriba para que cuando nos toque entrar en playoffs evitar un cruce más de eliminación. Sabemos que la construcción del equipo lleva su tiempo, lo tenemos en claro; la filosofía que tratamos de establecer demanda tiempo, pero lo vamos reafirmando poco a poco y lo más importante ahora es estar juntos para poder seguir trabajando esa dinámica que buscamos”, concluyó.