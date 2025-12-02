La correntina Manzotti obtuvo múltiples títulos y se prepara para competir en EE.UU

La remera correntina Agostina Manzotti, una de las jóvenes promesas más brillantes del deporte provincial fue recibida por autoridades de la Secretaría de Deportes del Gobierno de Corrientes, con quienes compartió los importantes avances de su carrera en este 2024.

Durante el encuentro, la atleta repasó sus resultados más recientes, entre ellos:

Campeona nacional en la modalidad cuádruple.

Primer puesto en el bote femenino de ocho.

Mejor tiempo femenino en la competencia de ergómetro (Ergo), consagrándose campeona nacional en esta disciplina.

Medalla de plata en doble femenino senior.

Campeona a nivel clubes, representando al Rowing Club.

Estos logros consolidan a Manzotti como una de las figuras emergentes más destacadas del remo argentino.

En el marco de su proyección internacional, Agostina adelantó que viajará en enero a Estados Unidos, donde se incorporará a un equipo universitario en Miami. Allí continuará perfeccionando su técnica y sumando experiencia de competencia de alto nivel.

Desde la Secretaría de Deportes remarcaron que este acompañamiento forma parte del compromiso del Gobierno provincial con el desarrollo de los jóvenes talentos correntinos que trabajan día a día para llevar al deporte local cada vez más alto.