La Liga Correntina cerró el 2025 con un superávit de 13 millones de pesos

La Liga Correntina de Fútbol (LCF) dio a conocer su balance anual destacando un año histórico tanto en lo deportivo como en lo institucional, con números récord de competencia, un superávit económico significativo y la concreción de obras largamente esperadas.

En el plano económico, el balance arrojó un superávit de 13 millones de pesos, reflejo de una administración ordenada y responsable. “Este resultado es producto de una gestión austera, transparente y con prioridades claras. Hoy dejamos una Liga saneada, previsible y en condiciones de seguir creciendo”, señaló el presidente de la entidad, Pablo Alonso.

Durante el año que culmina se disputaron más de 4.700 partidos en diez categorías, consolidando a la LCF como una de las más activas de la región. En total se jugaron 20 torneos que abarcaron las categorías Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17 y Reserva masculinas, además de los torneos femeninos Sub-14 y Sub-16 y los campeonatos de Primera División femenina y masculina respectivamente.

“Todas las competencias se desarrollaron dentro de un calendario deportivo que se extendió durante diez meses, lo que habla de planificación, organización y compromiso de todos los actores que forman parte de la Liga”, destacó Alonso que concluye su mandato con el cierre del año.

Uno de los hitos más importantes del período fue la concreción del predio social y deportivo propio, un hecho histórico para la institución.

“Después de más de 100 años, la LCF tiene su propio predio. Es un sueño cumplido y una base fundamental para el crecimiento futuro de nuestro fútbol”, remarcó Alonso que está al frente de la Liga desde abril de 2022.

El dirigente también se refirió al proceso de modernización institucional, subrayando avances en la organización administrativa, el funcionamiento de los órganos de conducción y la profesionalización de distintas áreas. “La Liga que viene va a encontrar una institución totalmente distinta, mejor en lo deportivo y mucho más sólida en lo institucional, con superávit y más de 23 mil jugadores/as en competencia ”, afirmó.

Alonso deseó el mayor de los éxitos a la próxima conducción: “Le deseo lo mejor a la gestión que viene. Estoy convencido de que encontrará una Liga ordenada, en marcha y con herramientas para seguir mejorando”.

Finalmente, Alonso aprovechó la oportunidad para enviar un especial agradecimiento: “Quiero saludar a todos los dirigentes de los clubes que integran la LCF que durante 2025 llevaron adelante 46 reuniones de Consejo Directivo; a toda la familia del fútbol que nos acompaña cada fin de semana; a quienes brindan servicios como la Policía de Corrientes, la empresa de asistencia sanitaria Mega, los boleteros, los comerciantes y a los empleados de la LCF. Ojalá que todos tengamos un mejor 2026”, manifestó.