Cristina Kirchner Inundaciones en Corrientes Inundaciones en Corrientes
OPERATIVO EN ZONA RURAL DE SAN ROQUE

Secuestraron carne de origen dudoso y armas por abigeato en Corrientes

Allanaron una casa donde hallaron objetos vinculados con un delito investigado

Por El Litoral

Sabado, 27 de diciembre de 2025 a las 16:34

La Policía Rural y Ecológica de San Roque llevó a cabo un operativo en el paraje Rosado Grande, luego de una denuncia por faena clandestina.
El procedimiento contó con la intervención del fiscal de Goya, Omar Casere, y permitió el secuestro de 41 kilos de carne bovina, un arma calibre 22, un teléfono celular y varios elementos utilizados para la faena.

Los allanamientos se realizaron en tres domicilios de la familia Sosa, sin aprehendidos. La causa sigue en investigación.

Según fuentes policiales, el operativo fue resultado de una investigación previa que involucró a varios productores de la zona que habían denunciado el robo de ganado. 

El personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de San Roque, trabajó en conjunto con el Fiscal de Goya para obtener las órdenes de allanamiento y llevar a cabo el procedimiento.

El secuestro de la carne y los elementos utilizados para la faena es un golpe importante contra el cuatrerismo en la zona. La Policía Rural continúa trabajando para esclarecer el caso y dar con los responsables del delito.

La investigación sigue en curso y se espera que en los próximos días se realicen nuevas diligencias para avanzar en el caso

