Tatiana Brites clasificó para los Juegos Suramericanos de la Juventud

El Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD) fue sede del Torneo Nacional Clausura de Taekwondo 2025, el evento también sirvió como selectivo para los Juegos Sudamericanos “Santa Fe 2026” y los juveniles para Juegos Suramericanos de la Juventud “Panamá 2026”.

La saladeña de 15 años Tatiana Brites cumplió una gran labor, se coronó en el Nacional Clausura y logró un lugar en el seleccionado nacional para los Suramericanos de la Juventud.

Tatiana combatió en la categoría hasta 44 kilogramos de peso corporal, mostrando su técnica y carácter para sacar adelante las diferentes luchas.

La deportista correntina entrena con el profesor Mario Gómez, bajo la dirección de César Espinoza.

Luego de 13 años, una correntina estará presente en el sudamericano que se concretará en Panamá del 22 de marzo al 4 de abril de 2026 en Panamá.

Los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 son organizados por ODESUR, estos Juegos reunirán a atletas juveniles en lo que será el primer gran escenario del nuevo ciclo olímpico. Para las selecciones de taekwondo del sur del continente, Panamá representará el punto de partida hacia la alta competencia internacional.