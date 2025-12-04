¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Un correntino ganó más de $9 millones en la modalidad Siempre Sale del Quini 6

Un afortunado vecino de Capital se convirtió en el único ganador de la modalidad Siempre Sale en el sorteo del Quini 6 realizado el miércoles por la noche. Gracias a cinco aciertos, el apostador se llevó un pozo de $9.496.264. En qué agencia de la ciudad se comercializó el ticket de la suerte

 

Por El Litoral

Jueves, 04 de diciembre de 2025 a las 17:32

La suerte visitó la provincia de Corrientes tras el sorteo del Quini 6 realizado este miércoles por la noche, donde un único apostador resultó ganador de un pozo millonario.

El beneficiario, residente de Corrientes Capital, acertó los cinco números necesarios en la modalidad Siempre Sale para llevarse el pozo mayor de la categoría, que ascendió a $9.496.264.

Los números de la suerte que resultaron favorecidos en esta ocasión fueron: 01 - 04 - 07 - 27 - 31 - 42.

Según informó la Lotería, el ticket ganador fue comercializado en la Agencia Oficial N.º 681, ubicada en la ciudad capital. 

