Un correntino ganó más de $9 millones en la modalidad Siempre Sale del Quini 6

La suerte visitó la provincia de Corrientes tras el sorteo del Quini 6 realizado este miércoles por la noche, donde un único apostador resultó ganador de un pozo millonario.

El beneficiario, residente de Corrientes Capital, acertó los cinco números necesarios en la modalidad Siempre Sale para llevarse el pozo mayor de la categoría, que ascendió a $9.496.264.

Los números de la suerte que resultaron favorecidos en esta ocasión fueron: 01 - 04 - 07 - 27 - 31 - 42.

Según informó la Lotería, el ticket ganador fue comercializado en la Agencia Oficial N.º 681, ubicada en la ciudad capital.