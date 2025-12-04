El FMI alertó que alcanzar la meta de reservas será “un desafío”

El Fondo Monetario Internacional alertó este jueves que para Argentina alcanzar el objetivo de reservas este año "será un desafío" y reclamó al Gobierno una acumulación “más ambiciosa” para poder volver a acceder a los mercados internacionales. Señaló también que una misión del organismo viajaría a Buenos Aires recién el año próximo.

En una conferencia de prensa en Washington, la secretaria de Comunicaciones del FMI, Julie Kozack, contestó varias preguntas sobre Argentina y enfatizó en las reservas. Como es habitual, la portavoz comenzó resaltando los logros del Gobierno en materia de ajuste e inflación.

“Se siguen logrando avances sustanciales en el fortalecimiento de la estabilidad macroeconómica en Argentina, a pesar de algunos episodios ocasionales de volatilidad”, dijo.

“Desde nuestra perspectiva, los esfuerzos continuos de reforma en los ámbitos macroeconómico y estructural ayudarían a sostener y ampliar los avances ya logrados, especialmente en lo que respecta a la reducción de la inflación, la reducción de la pobreza y, por supuesto, el hecho de que el crecimiento se está reanudando. Nuestra estimación es del 4,5% este año”, añadió.

Sin embargo, luego advirtió: “Algunas reformas adicionales ayudarían a mantener estos avances logrados. ¿A qué nos referimos específicamente aquí? Primero, las políticas monetarias y de divisas deberán apoyar una vía de acumulación de reservas más ambiciosa para construir colchones adecuados en Argentina. Esto ayudará a Argentina a afrontar mejor los shocks y también facilitará un reacceso a los mercados internacionales de capitales”.

Para diciembre, el BCRA debía tener reservas netas por USD -2.600 millones, pero luego de la activación del tramo del swap con Estados Unidos por USD 2.500 millones, se estima que se ubican en USD -16.000 millones.

Respecto a la acumulación de reservas Kozack dijo que “en esta fase, alcanzar el objetivo de reserva de fin de año será un desafío”.

“No obstante, sigue siendo esencial que las autoridades hagan un esfuerzo concertado en el próximo periodo para reconstruir las reservas internacionales."

Y añadió: "La razón por la que abogamos por reservas más fuertes es para fortalecer la estabilidad macroeconómica que ya se ha alcanzado, y también para reforzar la resiliencia general de Argentina ante los shocks. Seguimos alentando a que las autoridades aprovechen la ventana de oportunidad para implementar un marco monetario y de divisas consistente y sólido que ayude a apoyar la acumulación de reservas”.

Sobre una pregunta específica de si habrá un waiver (perdón) del FMI en la próxima revisión del programa por no alcanzar la meta de reservas, Kozack dijo: “No voy a especular en esta fase sobre eso que se considerará en las discusiones para la próxima revisión.”