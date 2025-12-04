Tras siete años, se suspendió el servicio de autobús entre Santo Tomé y San Borja

El transporte internacional de pasajeros entre Santo Tomé (Argentina) y São Borja (Brasil) quedó suspendido desde este miércoles, luego de que la empresa Río Uruguay, responsable del servicio desde 2018, anunciara el cese definitivo de sus operaciones. La medida se tomó tras ser notificada por el nuevo concesionario del Centro Fronterizo Unificado (CUF), CS Infra-Rodovias do Mercosur, de que no continuaría el acuerdo que garantizaba la exención del peaje para esta línea.

El detalle de la suspensión del servicio

La eliminación del beneficio, vigente desde hace siete años, tornó económicamente imposible sostener los diez viajes diarios (cinco de ida y cinco de vuelta) que conectaban ambas ciudades. El acuerdo de libre peaje había sido impulsado en 2018 por los municipios y la Delegación de Control (Delcon), con el respaldo del anterior concesionario, Mercovia S.A., debido al carácter comunitario del servicio.

Según informó El Territorio, la suspensión generó preocupación y malestar entre residentes y trabajadores de ambos lados de la frontera, que dependen del colectivo como medio principal para cruzar el Puente de la Integración. Brasileños y argentinos se vieron obligados a buscar alternativas más costosas o con menos frecuencia.

Otros cambios a partir de diciembre

Con la llegada de la nueva empresa, se generó un drástico cambio de precio en el peaje. Hasta noviembre, un automóvil sin residencia local debía pagar 28.000 pesos o 95 reales para cruzar el viaducto. Desde diciembre, ese mismo vehículo abona apenas 1.600 pesos o 4,90 reales, una reducción que sorprendió incluso a quienes siguen de cerca la transición.

Lo mismo ocurre con otras categorías como el automóvil con remolque pasó de costar 42.000 pesos o 140 reales a 2.400 pesos o 7,40 reales, mientras que los colectivos de transporte internacional redujeron su peaje de 85.000 pesos o 280 reales a 4.800 pesos o 14,80 reales.

En el caso de los residentes de Santo Tomé o San Borja inscriptos bajo el régimen de Tráfico Vecinal Fronterizo (TVF), tanto automóviles como motocicletas continúan sin pagar peaje, una política que se mantiene con la nueva concesión.

Antecedentes

El servicio de Río Uruguay había reemplazado en 2018 a Crucero del Norte, que había dejado de operar en 2014 por falta de rentabilidad. La continuidad de la línea se había convertido en un símbolo de integración cotidiana entre ambas ciudades.

Ante el escenario actual, se espera que el tema sea uno de los ejes centrales de la reunión prevista para este jueves entre concejales de Santo Tomé y vereadores de São Borja, quienes analizarán posibles gestiones para restablecer el enlace fronterizo.

Mientras tanto, el cruce terrestre entre ambas localidades quedó sin servicio público regular, profundizando la incertidumbre entre quienes dependen del transporte para trabajar, estudiar o realizar trámites diarios en uno u otro país.