Ratificaron la condena de abuso sexual simple del médico Claudio Martínez Borda

El Superior Tribunal de Justicia confirmó la condena a 2 años de prisión para el médico Claudio Alejandro Martínez Borda, en calidad de autor material del delito de Abuso Sexual Simple, en la modalidad de delito continuado a una de sus sobrinas.

El exdirector del hospital "Eduardo Cicconetti", de Paso de la Patria, fue hallado culpable por un Tribunal de Juicio Unipersonal de la Primera Circunscripción Judicial que fijó sentencia el pasado viernes 21 de marzo.

Las acusaciones se centraron en hechos ocurridos entre los años 2017 y 2019, cuando la víctima, sobrina política del acusado, era menor de edad. La víctima había declarado que los abusos ocurrieron en el transcurso de viajes entre Corrientes, donde ella asistía al colegio, y Paso de la Patria, donde vivían tanto la joven como el acusado.

Posteriormente, al veredicto condenatorio, la defensa del acusado realizó una presentación en la que pedía la impugnación del fallo, lo cual fue rechazado por el STJ en un escrito fechado el 2 de diciembre.

El máximo órgano tomó en consideración un “legajo de casación”, constituyéndose todos sus miembros Alejandro Alberto Chain, Eduardo Gilberto Panseri, Guillermo Horacio Semhan y Fernando Augusto Niz, con la presidencia de Luis Eduardo Rey Vázquez.

En tal sentido, el doctor Chain expuso en base al fallo condenatorio de primera instancia. En un párrafo destaca que “la sentencia impugnada, explica razonadamente que el hecho se encuentra acreditado, que responde correctamente al engarce probatorio que lo respalda...”

Además, añade: “Asimismo, corroborada la autoría del imputado Claudio Alejandro Martínez Borda, la calificación legal asignada corresponde confirmar la Sentencia N° 56/25 dictada por el Tribunal de Juicio Unipersonal”.

Deja en claro que el imputado “será obligado a afrontar los gastos producidos durante la tramitación de la Causa, y en el caso, no se avizora razón para eximirlo de esta imposición...”

Cabe señalar que Martínez Borda recibió esta sentencia un mes después de otra condena, ambas por dos delitos similares contra las hijas -menores de edad- de las hermanas de su pareja.

El primer juicio concluyó el 24 de febrero del 2025, cuando el Tribunal Oral Penal N° 1 lo condenó a 12 años de prisión por abuso sexual, con acceso carnal a una menor de edad.

En los considerandos, expresaba que fueron cometidos contra “una menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente y en la modalidad de delito continuado y promoción a la corrupción de menores de 18 años, agravado por la situación de convivencia, ambos en concurso ideal”.

La víctima en este caso era una niña que había quedado huérfana de madre, por lo cual la familia decidió una convivencia con el médico y su pareja, que es tía directa de la menor.

Fue el padre de la víctima quien radicó la denuncia y destapó los aberrantes hechos que derivaron en el aval de la Justicia. En un primer momento, los dichos de la nena no fueron tenidos en cuenta por las principales autoridades de Paso de la Patria que buscaron minimizar las acusaciones.