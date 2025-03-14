En Salta se pone en marcha la zona 4

El encuentro entre Juventud Antonina de Salta, que tiene la conducción técnica de Germán Noce (foto), y Sarmiento de Santiago del Estero abrirá la temporada 2025 del torneo Federal A de fútbol.

El partido, que corresponde a la zona 4 donde milita Boca Unidos, se jugará este viernes en el estadio Martearena de la capital salteña. El inicio del cotejo dará inicio a las 22 y contará con el arbitraje de Fernando Rekers.

La primera fecha del grupo se completará el domingo con tres encuentros. En uno de ellos, a las 19.30, Boca Unidos visitará a Sarmiento de Resistencia. Para este encuentro fue designado como árbitro Rodrigo Rivero.

El entrenador del conjunto boquense, Matías Mazmud, tendrá la última prueba táctica este viernes y allí se podría definir la formación titular para presentarse en la capital chaqueña.

Durante los encuentros amistosos ensayó con una base de 9 jugadores y recién en el último juego realizó dos cambios: Santiago Chamorro ingresó en lugar de Marcos Fissore y Kevin Gribas lo hizo por Leandro Vera.

Por lo tanto una posible formación titular sería con: Ignacio Turnes; Pablo Cuevas, Chamorro, Raúl Albornoz y Thiago Rodríguez; Gribas y Diego Sánchez Paredes; Ángel Piz, Israel Escalante y Antonio Medina; y Maximiliano Osurak.

En la jornada de domingo, también se enfrentarán Sol de América de Formosa - Atlético Rafaela desde las 16.45 y Crucero del Norte - Mitre de Posadas a partir de las 17.

En la oportunidad quedará libre San Martín de Formosa.

El formato de juego en la tercera categoría del fútbol argentino, indica que durante la primera fase, en el grupo jugarán todos contra todos a dos ruedas. Los cuatro primeros avanzarán a la Segunda Fase y el resto disputará la Reválida. En los grupos de 10 participantes, clasificarán los cinco primeros.

