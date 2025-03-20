Carlos Zárate llegó hasta los octavos de del M15 de Villa María

El juvenil tenista correntino Carlos María Zárate tuvo una buena semana en el certamen M15 que se realizó en Villa María, Córdoba.

El tenista de 19 años superó la clasificación y llegó hasta la segunda ronda del cuadro principal del future que se desarrolló sobre polvo de ladrillo.

El certamen cordobés que se desarrolla en el Sport Social Club de Villa María tuvo un cuadro de 64 participantes en la clasificación y por tal motivo, Zárate tuvo que ganar tres partidos para ingresar al cuadro principal.

El camino en la qualy comenzó con un triunfo sobre Lucio Ratti por un doble 6-4, después dejó en el camino a Joel Alan Barreiro por 6-0 y 6-4 y en la tercera ronda superó a Nicolas Hollender por un doble 6-0.

En el cuadro principal, el correntino venció en la primera ronda a Ezequiel Simonit 6-0 y 6-3, mientras que este jueves quedó eliminado al caer contra Juan Estevez por 7-5 y 6-1.

La producción en el 2025 de Zárate es muy buena, incluso sumó sus primeros puntos en la ránking de la ATP durante su participación en el M25 de Yerba Buena, Tucumán.

Ahora el camino competitivo de Zárate lo muestra a la espera, está como alterno, para poder ingresar a la clasificación del M25 de Lujan cuyo cuadro principal dará inicio el lunes 24.