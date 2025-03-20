Comunicaciones avanzó a los cuartos de final

Comunicaciones de Mercedes avanzó a los cuartos de final de la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquetbol. Este jueves, venció como visitante a Deportivo Norte 79 a 63 y definió su serie de octavos 2 a 0.

El partido se jugo en el estadio Jorge Ferrero de Armstrong, Santa Fe, y correspondió al segundo punto de la primera eliminatoria del torneo Clausura.

El conjunto mercedeño dominó el juego desde el primer cuarto cuando se impuso 26 a 14. Los otros dos parciales también favorecieron a los conducidos por Eduardo Japez: 47 a 38 y 58 a 55.

En Comunicaciones, los principales goleadores fueron Nicolás Burgos con 15 puntos, Fabián Martínez con 14 y Santiago Arese con 11.

Mientras que en el elenco santafesino, su máximo anotador resultó Juan Abeiro con 22 puntos.