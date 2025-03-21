Comunicaciones enfrentará a Amancay en los cuartos de final

Comunicaciones se hizo fuerte como visitante, eliminó a Deportivo Norte y avanzó a los cuartos de final de la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquetbol.

El conjunto mercedeño enfrentará en la nueva instancia eliminatoria del torneo Clausura a Amancay de La Rioja que contará con ventaja deportiva.

La llave de cuartos, que se jugará al mejor de cinco cotejos, dará inicio el miércoles 26 en la cancha de Independiente de La Rioja.

La clasificación de Comunicaciones a los cuartos de final llegó el jueves cuando le ganó como visitante a Deportivo Norte 79 a 63 y definió su serie de octavos 2 a 0.

El partido se jugo en el estadio Jorge Ferrero de Armstrong, Santa Fe, y correspondió al segundo punto de la primera eliminatoria del torneo Clausura.

El conjunto mercedeño, que había ganado el primer punto en Mercedes, dominó el juego desde el primer cuarto cuando se impuso 26 a 14.

Los otros dos parciales también favorecieron a los conducidos por Eduardo Japez: 47 a 38 y 58 a 55.

En Comunicaciones, los principales goleadores fueron Nicolás Burgos con 15 puntos, Fabián Martínez con 14 y Santiago Arese con 11.

Mientras que en el elenco santafesino, su máximo anotador resultó Juan Abeiro con 22 puntos.

Ahora, en los cuartos de final de la Conferencia Norte, Comunicaciones enfrentará a Amancay, el mejor equipo de la fase regular en el Norte.

El conjunto riojano terminó primero en el grupo con 11 triunfos y 3 derrotas, ubicación que le permitió evitar la reclasificación y ahora tendrá ventaja de localia en los cuartos de final.

Durante el Clausura, Amancay y Comunicaciones se enfrentaron en dos oportunidades y cada uno ganó cuando jugó como local.

Los cuartos de final darán inicio el miércoles 26 en La Rioja, en tanto que el segundo juego será el viernes 28 en la misma provincia.

El martes 1 de abril, Comunicaciones será local y esa situación se repetirá, en caso de ser necesario, el jueves 3.

Si la eliminatoria llega a un quinto partido se jugará el domingo 6 en La Rioja.