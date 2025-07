Independiente mantuvo su invicto y un partido se suspendió por falta de luz

La séptima fecha del torneo Oficial de fútbol de la primera división A en la capital provincial tuvo su continuidad el miércoles pero quedó inconclusa porque un partido se suspendió por falta de luz en la cancha de Libertad.

En el encuentro más importante de la jornada, Independiente rescató un punto frente a Deportivo Empedrado, mantuvo su invicto y se mantiene al tope de las posiciones.

El encuentro disputado en cancha de Ferroviario concluyó 1 a 1. Empedrado se adelantó en el marcador en los 45 minutos iniciales con un gol de Juan Alvarenga, mientras que en el segundo tiempo Santiago Solís, en contra de su arco, le dio el empate a Independiente.

Con este resultado, Independiente dejó sus primeros dos puntos en el camino y lidera las posiciones con 19 puntos y por primera vez podría ser alcanzado en ese lugar de privilegio.

En el mismo estadio Juan Carlos Vallejos, Cambá Cuá consiguió tres puntos valiosos frente a Sacachispas 3 a 2 en un entretenido encuentro.

El conjunto Rojo se adelantó en el marcador con Thiago Magri y Uriel Cardozo, mientras que Gonzalo Ramírez y Juan Encinas le dieron el empate al Tricolor. El desnivel para el equipo que conduce Ariel Ceres llegó a los 34 minutos del segundo tiempo por intermedio de Emanuel Zalazar.

En la cancha de Libertad solamente se pudo disputar un encuentro y Curupay extendió su buen momento con una goleada frente al local 8 a 1.

El conjunto que conduce Walter Zacarías logró su tercer triunfo consecutivo y también viene de vencer a Sacachispas en el partido de ida de los octavos de final del Provincial.

Antonio Báez, Diego Monzón y Gonzalo Rodríguez, dos cada uno, Alexis Fleita y Paolo Miguel fueron los autores de los goles para le Maderero.

En el segundo partido programado en cancha del Decano apenas se pudieron disputar 23 minutos. Invico y Mandiyú igualaban sin abrir el marcador y un desperfecto eléctrico dejó sin iluminación al estadio.

El encuentro no pudo continuar y será reprogramado por la Liga Correntina de Fútbol.

Así se ubican

Disputadas parcialmente siete fechas, las posiciones del Oficial de Primera A están de esta forma:

Independiente 19 puntos, Ferroviario 17, Curupay, Mandiyú y Cambá Cuá 16, Mburucuyá 12, Sacachispas 11, Boca Unidos 10, Empedrado 9, Boca Unidos 8, Huracán Corrientes 7, Lipton 6, Talleres y Libertad 6, Invico y Soberanía 0.

Lo que viene

Los partidos de la octava fecha fueron distribuidos en tres jornadas. La programación es la siguiente:

Sábado 12

Cancha de Sportivo: 20.30 Sportivo vs. Invico.

Cancha de Lipton: 17.00 Talleres vs. Soberanía.

Cancha de Huracán: 16.00 Huracán vs. Independiente.

Domingo 13

Cancha de Ferroviario: 17.00 Ferroviario vs. Cambá Cuá.

Miércoles 16

Cancha de Sportivo: 18.30 Sacachispas vs. Mburucuyá y 20.30 Curupay vs. Lipton.

Cancha de Boca Unidos: 16.00 Boca Unidos vs. Empedrado.

Cancha de Libertad: 18,30 Mandiyú vs. Libertad.