Ganó Ferroviario y es el nuevo puntero en el Oficial

El certamen Oficial de Primera División A en la Liga Correntina de Fútbol tiene un nuevo puntero. Ferroviario venció a Cambá Cuá 3 a 2 y superó en la cima de las posiciones a Independiente.

En la continuidad de la octava fecha, este domingo, Ferroviario se impuso como local a Cambá Cuá 3 a 2, mantuvo su invicto y llegó a los 20 puntos para quedar como único líder de la competencia.

Diego Valenzuela adelantó a Ferroviario a los 41 minutos del primer tiempo. A los 15 del complemento aumentó Gonzalo Galarza y a los 22 Valenzuela puso el 3 a 0.

El descuento de Cambá Cuá llegó a los 31 con un penal convertido por Julio Sena, mientras que Arturo Sosa, a los 46 marcó el segundo tanto del Rojo.

La fecha se puso en marcha el sábado donde Huracán dejó sin invicto, y ahora sin la punta, a Independiente al superarlo 2 a 1 con un gol de su arquero Ruíz Díaz de tiro libre.

Además, Talleres superó a Soberanía 2 a 0 y Sportivo Corrientes hizo lo propio con Invico 2 a 1.

La octava fecha se completará el miércoles 16 con esta programación:

Cancha de Boca Unidos: 16.00 Boca Unidos vs. Empedrado.

Cancha de Sportivo: 18.30 Sacachispas vs. Mburucuyá y 20.30 Curupay vs. Lipton.

Cancha de Libertad: 18.30 Mandiyú vs. Libertad.

Hay que recordar que se reprogramará el encuentro entre Invico y Mandiyú correspondiente a la séptima fecha que suspendido a los 23 minutos del primer tiempo por un desperfecto eléctrico en cancha de Libertad.

Así se ubican

Cumplidas parcialmente ocho fechas, las posiciones del Oficial son las siguientes: Ferroviario 20 puntos, Independiente 19, Curupay, Mandiyú y Cambá Cuá 16, Mburucuyá 12, Sportivo y Sacachispas 11, Boca Unidos y Huracán 10, Empedrado 9, Lipton y Talleres 6, Libertad 3, Invico y Soberanía 0.