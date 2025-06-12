La Fórmula 1 anunció que Colapinto será parte de la previa al GP de Canadá

Atrás quedó la semana de receso en la Fórmula 1. El próximo viernes, en Montreal, se dará por iniciado el Gran Premio de Canadá a partir de las prácticas libres para luego concluir el domingo con la carrera principal. Allí estará Franco Colapinto, que tendrá un rol particular en la previa a la competencia.

Tal como lo anunció la F1 a través de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), el piloto argentino estará presente en la primera rueda de prensa del evento junto a sus colegas Lewis Hamilton (Ferrari) y Lance Stroll (Aston Martin). En la sala de conferencias, los corredores responderán diversas preguntas de los medios antes de salir a la pista. Será a las 15.30 (hora argentina).

No es la primera vez que Franco asiste a este tipo de procedimientos. Incluso, durante su estadía en Williams, el pilarense también compartió una conferencia con Lewis Hamilton y Lance Stroll en Brasil. Ahora, volverán a estar juntos durante el Gran Premio de Canadá ante la prensa especializada.

Franco Colapinto y una selfie con Lewis Hamilton y Lance Stroll.

Las primeras palabras de Colapinto antes de volver a correr fueron publicadas en el sitio web de Alpine, donde el argentino mostró confianza para enderezar el rumbo luego de un inicio irregular. “Tuvimos muchos altibajos como equipo durante la triple jornada. No obtuvimos los resultados que buscábamos, pero podemos ver el potencial y el ritmo del coche cuando lo combinamos todo”, dijo.

Luego, completó: “Tengo muchas ganas de que llegue el Gran Premio de Canadá este fin de semana y estoy listo para volver a la pista. Nunca he corrido en el Circuito Gilles-Villeneuve, así que será clave para mí familiarizarme lo más rápido posible para prepararnos bien para la clasificación. El objetivo es completar un fin de semana sólido y esperar sumar puntos en ambos lados del box".

Cronograma del GP de Canadá:

Viernes 13 de junio

Práctica Libre 1: 14:30 – 15:30

Práctica Libre 2: 18:00 – 19:00

Sábado 14 de junio

Práctica Libre 3: 13:30 – 14:30

Clasificación: 17:00 – 18:00

Domingo 15 de junio

Carrera: 15:00.

*Horarios de la Argentina.

Dónde ver el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1

La carrera se podrá ver por el canal de cable de Fox Sports, o con la suscripción a la plataforma Disney+ Premium.

TN