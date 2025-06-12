Krujoski viajó a Viedma para la cuarta fecha del Turismo Carretera 2000

La novel categoría del automovilismo nacional, el Turismo Carretera 2000, vivirá este fin de semana su cuarta fecha en el Autódromo Ciudad de Viedma.

Hasta Río Negro se trasladó el correntino Humberto Krujoski que viene de ganar las dos finales que se disputaron en La Plata.

La actividad en el sur del país dará inicio este viernes con los entrenamientos, mientras que el sábado será el turno de la clasificación y, desde las 17.10, la primera final del fin de semana pautada a 10 vueltas o 15 minutos de duración. En tanto que el domingo 15, a partir de las 11,40, se disputará la segunda final que está pautada a 20 vueltas o 30 minutos de duración.

Krujoski, a bordo de un Renault Fluence que prepara el Axion energy Racing, comandado por Marcelo Ambrogio, ganó las dos finales que se disputaron por la tercera fecha en el autódromo Roberto Mouras.

Con la expectativa de concretar otro buen fin de semana, peleando los primeros puestos, el correntino viajó hasta Viedma.

La llegada de la categoría al sur del país se concreta en medio de una polémica.

La Asociación Civil de Propietarios de Automóviles de Competición (ACPAC), emitió un comunicado refrendada por su presidente, Roberto Valle, en donde expresa su “profunda preocupación ante la decisión de la CDA del Automóvil Club Argentino (ACA)” sobre el retiro de las licencias a los pilotos que han optado por competir también en Turismo Carretera 2000, y que ello restringe “la participación de un deportista en competencias fuera del ámbito del ACA no contribuye al crecimiento del automovilismo”.

Esta decisión pone en peligro la presencia de algunos pilotos en el Turismo Carretera 2000.