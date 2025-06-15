Boca Unidos perdió en La Banda y suma seis fechas sin triunfos

Boca Unidos se presentó este domingo en La Banda, perdió con Sarmiento de esa ciudad santiagueña y sumó su sexta fecha sin triunfos (2 empates y 4 derrotas) en el Federal A.

El partido correspondiente a la fecha 14 se jugó en el estadio Ciudad de La Banda y terminó 1 a 0 favorable a Sarmiento gracias al gol de Javier Arias a los 10 minutos del primer tiempo. El equipo santiagueño recuperó el primer lugar de la zona 4 y el elenco correntino sigue en la última ubicación.

La producción de Boca Unidos fue muy pobre. En el primer tiempo prácticamente no atacó y en el complemento, tuvo una oportunidad para empatar pero el remate de Antonio Medina fue despejado en la línea del arco por Agustín Solveyra.

El único gol del partido llegó a los 10 minutos del primer tiempo. Arias se metió entre los centrales, aprovechó una serie de rebotes y mandó la pelota al fondo del arco. El resto del período, fue discreto. Sarmiento falló a la hora de atacar y a Boca Unidos le costó poder tener la pelota en su poder.

En el complemento, Boca Unidos se adelantó en el campo y se acercó al arco de Juan Mendonca. Medina tuvo la única chance clara convertir, pero su remate débil pudo ser despejado por un defensor. El local aportó a la contra pero se encontró con Ignacio Turnes y además falló en la definición.

En la próxima fecha (15), Boca Unidos recibirá a Atlético Rafaela, mientras que en la siguiente será visitante de Sol de América.

Así se ubican: Sarmiento de La Banda 25 puntos, Atlético Rafaela 24, San Martín 23, Mitre 19, Juventud Antoniana 18, Sol de América 15, Sarmiento de Resistencia 11, Boca Unidos y Crucero del Norte 9.