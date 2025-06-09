Germán Gómez hace historia en el voley nacional

En un hecho inédito, Germán Gómez se convirtió en el primer correntino que integra la selección Argentina de vóley para una competencia oficial.

El oriundo de Carolina fue confirmado dentro del plantel albiceleste por Marcelo Méndez que viajó este lunes rumbo a Canadá donde jugará el primer weekend de la Volleyball Nations League (NVL), ante Francia, Canadá, Bulgaria e Italia.

Gómez formó parte del equipo nacional en las categorías juveniles y en encuentros amistosos con los mayores. Ahora, se convirtió en el primer correntino confirmado para una competencia oficial de primera y podría tener su debut el miércoles en el partido frente a Francia.

El equipo nacional, que viene de vencer a Cuba en el estadio Aldo Cantoni de San Juan, en partidos preparatorios contará con el correntino de 25 años que se desempeña como opuesto.

Gómez viene de consagrarse campeón con Ciudad Vóley en la Liga Argentina y ya fue confirmado para jugar en el club Teruel de España en la temporada 2025/26, en lo que será su segunda experiencia europea.

Para la función de opuesto, Méndez también convocó a Pablo Koukartsev.

El plantel argentino se completa con: Matías Sánchez y Matías Giraudo (armadores); Agustín Loser, Joaquín Gallego, Nicolás Zerba y Gustavo Maciel (centrales); Luciano Palonsky, Luciano Vicentín, Ignacio Luengas, Lucas Conde y Fausto Díaz (puntas); Tobías Scarpa y Juan Martínez (líberos).

Durante el primer Weekend de la VNL que se jugará en Quebec, Argentina enfrentará a Francia el miércoles 11 desde las 17.30, a Canadá el jueves 12 a partir de las 21, a Bulgaria el viernes 13 desde las 17.30 y a Italia el domingo 15 desde las 12.