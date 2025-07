River fue contundente y goleó a Instituto en Córdoba

River goleó por 4 a 0 a Instituto de Córdoba en el marco de la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Los goles convertidos por el Millonario fueron de Facundo Colidio, un doblete de Santiago Lencina y Giuliano Galoppo. De esta forma, River se coloca primero en el Grupo B con seis puntos y el próximo domingo recibirá a San Lorenzo desde las 20:45 en el Monumental por la tercera fecha.

La Gloria de Daniel Oldrá terminó con 10 jugadores por la expulsión de Francis Mac Allister a los 27 minutos del complemento y cortó su envión positivo, luego del triunfo ante Gimnasia en el Bosque. Quedó a seis unidades de Riestra, último equipo que estaría yendo a la Sudamericana del próximo año por la tabla acumulada de puntos. El sábado a partir de las 19 buscará la recuperación contra Vélez en Liniers.

En River Plate fueron titulares los correntinos Maximiliano Salas y Juan Cruz Meza. El delantero curuzucuateño fue uno de los destacados en la noche cordobesa, mientras que el volante de Caá Catí mostró pinceladas de su talento y fue reemplazado en el segundo tiempo por Ignacio Fernández.

Resultados y lo que viene

La jornada sabatina comenzó un empate sin abrir el marcador entre San Lorenzo y Gimnasia de La Plata en el Nuevo Gasómetro, mientras que Rosario Central le ganó a Lanús como visitante 1 a 0 con gol de Ángel Di María de tiro penal.

Además, Plantense - Vélez y Godoy Cruz - Sarmiento de Junín finalizaron 0 a 0.

Para este domingo, se diagramaron estos encuentros: Barrancas Central vs. Independiente Rivadavia (14.30), Newell’s vs. Banfield (16.45), Tigre vs. Argentinos (16.45), Belgrano vs. Racing (19.00) e Independiente de Avellaneda vs. Talleres (21.00).